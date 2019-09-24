Haberler » Güncel » Haber

Uyuşturucu operasyonları

Emniyet Genel Müdürlüğünce 38 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarda 231 kişi gözaltına alındı.

24.09.2019 00:22Uyuşturucu operasyonları
Emniyet Genel Müdürlüğünce 38 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarda 231 kişi gözaltına alındı.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, son 3 günde, 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 25 kilo 990 gram uyuşturucu madde ile 8 bin 643 uyuşturucu hap ve 166 kök kenevire el konuldu.
Operasyonlar kapsamında ayrıca 5 tabanca, 4 hassas terazi ve 10 bin 795 lira nakit para ele geçirilirken, 231 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:13 66 ülkeden karbondioksit emisyonunu sıfırlama vaadi
01:10 UMH güçleri Trablus'taki bir bölgeyi ele geçirdi
01:10 Dalaman'da, thomas cook mağduru yolcular uçağa biniyor - 4
01:09 Hayır yemeğinden zehirlenen 50 kişi hastanelere başvurdu
01:07 "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bir güç olarak görüyoruz"
01:02 Ruhani'den "Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor" mesajı
01:02 New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldı