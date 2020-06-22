Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden, 10'u tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı
22.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:50
Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden, 10'u tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca yüklü miktarda ve farklı türlerde uyuşturucu maddelere yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Çevre kentlerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönünde istihbarat alan ekipler operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklanırken, 8 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonlarda 55 gram eroin, 153 adet uyuşturucu hap, 28 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 4 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet mermi ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Haber

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