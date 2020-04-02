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Uyuşturucu operasyonlarında polisin baş yardımcısı Şila, 'Evde Kal' klibinde oynadı

Uyuşturucu operasyonlarında polisin baş yardımcısı Şila, 'Evde Kal' klibinde oynadıVAN'da uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynayan ve birçok operasyonda polisin başyardımcısı olan narkotik köpeklerden 'Şila' Van Emniyet Müdürlüğü'nün koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı klipte de oynadı.

02.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:52
Uyuşturucu operasyonlarında polisin baş yardımcısı Şila, 'Evde Kal' klibinde oynadı
VAN'da uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynayan ve birçok operasyonda polisin başyardımcısı olan narkotik köpeklerden 'Şila' Van Emniyet Müdürlüğü'nün koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı klipte de oynadı. Narkotik köpek Şila, eğitmeninin verdiği talimatlar doğrultusunda klipte 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Van Emniyet Müdürlüğü, ülkemizde koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla uyulması gereken 14 kuralı, farklı birimlerde görev yapan polisler tarafından, farklı mekanlarda anlatıldı. Polis ekipleri uyulması gereken 14 kuralı anlatırken, aynı zamanda vatandaşlara 'Biz sizin için görev başındayız. Siz de geleceğiniz için evde kalın" çağrısı yaptı. Hazırlanan 3 dakikalık klipte uyuşturucu operasyonlarında polisin başyardımcısı 'Şila'da oynadı. Eğitmenleri tarafından verilen komutlarla klipte 'Evde kal' çağrısı yapan 'Şila'nın havlaması klipte yazılı olarak geçti.
SAĞLIĞINIZ İÇİN EVDE KALIN
Van il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Sadık Orhan, verilen mesajların net olduğunu ve vatandaşlardan evlerden çıkmamaları konusunda uyarı yaptıklarını söyledi. Polis memuru Orhan, "Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz dışarı çıkmamalarıdır. Şunu söylüyoruz. Bizler sizlerin güvenliği ve huzuru için dışardayız. Sizlerde kendi sağlığınız için evde kalın" dedi.
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Uyuşturucu operasyonlarında polisin baş yardımcısı Şila, ’Evde Kal’ klibinde oynadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel

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Uyuşturucu operasyonlarında polisin baş yardımcısı Şila, 'Evde Kal' klibinde oynadı
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