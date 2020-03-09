Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı
Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
09.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:39
Denizli 'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar geçtiğimiz hafta Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, operasyonlarda 626 gram metamfetamin, 78 gram eroin, 20 gram esrar, 13 adet sentetik ecza hap, 1 adet terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. - DENİZLİ
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar geçtiğimiz hafta Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, operasyonlarda 626 gram metamfetamin, 78 gram eroin, 20 gram esrar, 13 adet sentetik ecza hap, 1 adet terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, 3. Sayfa
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