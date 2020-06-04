Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

04.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:14
Adana'da, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde, 118 pakette 23 kilo 286 gram toz esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Suriye uyruklu Jalal H. (25) ve teyzesi Fatma M. (40) gözaltına alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir evde de 6,7 gram sentetik kannabinoid, 11,3 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Evdeki şüpheliler Ali Y. (47) ve Doğukan İ. (18) gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Jalal H. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya’da 1.349, Meksika’da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Erdoğan’dan yeni partiler için kurmaylarına ’Yokluğa mahkum edin’ talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Sivas ve Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
ABD’deki gösterilere destek veren FETÖ’cü Emre Uslu, Türkiye’yi hedef gösterdi Haber
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Haberler››Güncel››Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:09: Kahvehane ve çay ocaklarına hijyen seti - Haber 10:09: Netkent Üniversitesi'nden "1 milyon yazılımcı" hedefine 4 milyon dolarlık eğitim desteği - Haber 10:08: AGÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyelerine TÜBİTAK'tan Destek - Haber 10:07: Erciyes Teknopark tarafından siparişe dayalı Ar-Ge Projeleri ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi... - Haber 10:06: Menemen Belediyesi bir projeyi daha tamamladı - Haber 09:46: Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi - Haberler 09:18: Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi - Magazin 08:50: 48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı - Haber 22:25: Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı - Haber