Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Sancaktepe ve Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

03.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:16

Sancaktepe ve Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta Sancaktepe ve Kağıthane'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, operasyonlar kapsamında 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 kilo 140 gram skunk, 83 gram toz esrar, 46 adet alüminyum folyo içerisinde 39 gram esrar, kurusıkı tabanca, alüminyum folyo rulosu, 2 cep telefonu, 28 bin 50 dolar, 36 bin 155 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı

Kaynak: AA

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