Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

21.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:27
Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şehit Yunus Çavdar" adı verilen operasyonda, 6 aylık sürede uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 33 ayrı olayda delillendirmelerin yapıldığına işaret edilerek, bu çalışmalar sırasında toplamda bin 235 gram esrar, çok miktarda uyuşturucu hap ve 15,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı.
Soruşturma dosyası kapsamında 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "2 parça halinde 97 gram bonzai, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 89 fişek, 1 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanmaya yarayan 2 düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85 bin 530 lira para ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar’dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Haber
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Haberler››Güncel››Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:51: Güney Geçiş Konseyi, Sokotra Adası sakinlerini yerlerinden ediyor - Haber 14:51: Babalar Günü'nde şehit babaları ve gazilere en anlamlı ziyaret - Haber 14:51: Mersin'de plajlara Kovid-19 düzenlemesi - Haber 14:51: Dizüstü bilgisayardan tespit edilen PKK işbirlikçilerine operasyon - Haber 14:50: Son dakika haberleri... Mersin şehitliğinde hüzünlü 'Babalar Günü' - Haber 14:25: Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi - Spor 11:58: Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti - Haber 11:27: İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber