Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray
'da düzenlenen operasyonda 592 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Bahçeli Mahallesi'nde bir evden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirledikleri adrese operasyon düzenledi.
Narkotik dedektörü köpeğin, güvercinlerin olduğu kümeste tepki vermesi üzerine polis ekipleri aramayı burada yoğunlaştırdı.
Yapılan aramada kümese gizlenmiş 592 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.S. (29), K.S. (28) ve G.T. (22) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Narkotik,Aksaray