Uyuşturucu Operasyonu

Sancaktepe
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık
'ta Safa Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edinmesi üzerine çalışma başlattı. Söz
konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, aracı takibe alarak Veysel Karani
Caddesi'nde durdurarak F.G (27) ve B.İ'yi (29) gözaltına aldı. F.G'nin üzerinden 6,7 gram skunk maddesi ele geçirildi.
F.G'nin evinde yapılan aramalarda, tabanca ve bu tabancaya ait 7 fişek, kurusıkı tabanca, 150 şeffaf poşet, 38 tane uyuşturucu hap, hassas terazi, 1,451 gram skunk maddesi, 135,7 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.İ serbest kalırken, F.G ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sancaktepe
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:21