Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş
'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dulkadiroğlu
ilçesi Menderes
Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
Evde dedektör köpeği "Alfi"nin de katılımıyla yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda sattıkları uyuşturucu maddeleri evde içirdikleri iddia edilen M.Ü. ve A.M.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü,Kahramanmaraş
16 Aralık 2018 Pazar 22:06