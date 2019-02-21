Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman
'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Zeta"nın da yardımıyla otobüsteki yolcular tek tek arandı. Otobüsün bagajında, yolculara ait bavullarda 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.S, S.C. ve A.D, emniyete götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA