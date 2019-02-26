Uyuşturucu Operasyonu

Van
'ın Başkale
ilçesinde 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince ilçeden Van
'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Başkale- Van
kara yolundaki Bebleşin Jandarma
Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan kamyonette, narkotik köpeği "İmla" ile yapılan aramada dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Başkale, Van, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA