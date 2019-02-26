Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çiftlik evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuşadası ilçesinde kiraladığı lüks villalarda uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen A.Ç'nin kaldığı çiftlik evine operasyon düzenledi.Narkotik köpekleri Mişe ve Cayra'nın da kullanıldığı aramada termosa gizlenmiş 290 gram metamfetamin ile 700 gram esrar, traktör lastiğine saklanmış 4 tabanca ve bunlara ait 230 mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan A.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.