Uyuşturucu Operasyonu

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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 168 kilogram eroin bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostaniçi Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları 65 EH 591 plakalı kamyonette arama yaptı.Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajında çuvallarda 283 pakete 168 kilogram eroin ile 1 kilo 130 gram metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.