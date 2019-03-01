Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir
'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2'si ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis
ekiplerince dün düzenlenen operasyonda zanlıların evinde, 231,17 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 74 sentetik uyuşturucu hap, 1,37 gram esrar ele geçirilmişti. Yakalanan 6 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Güncel
Kaynak: AA