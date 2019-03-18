Uyuşturucu Operasyonu

Van
'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 39 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.
Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada otomobilin arka koltuğunun döşemesine gizlenmiş 77 paket halinde 39 kilogram eroin bulundu.
Ekiplerce, 3 zanlı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. tutuklandı, A.T. ile G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edremit, Van, Güncel
Kaynak: AA