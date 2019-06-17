17.06.2019 23:58
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Uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine 55 ABN 828 plakalı otomobil ve bir yolcu otobüsünü ilçe girişinde durdurdu.
Otomobildeki İbrahim K. (37) ve Fatma Ü'nün (42) üzerinde 10,40 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 2,60 gram toz esrar, otobüs yolcularından Erol K'nin (43) ise üzerinde 526 gram toz esrar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek" suçlamasıyla tutuklandı.Uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Amasya, Merzifon, Güncel

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