20.06.2019 10:37
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Uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 650 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 650 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığıekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yüklü miktarda Skunk adı verilen uyuşturucu maddeyi kent genelinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
TEM Otoyulu'nda, yol kontrollerine yoğunluk veren ekipler, şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada bagaj bölümünde, 55 çuval içinde 650 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan E.K'nın resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak, F.Ç'nin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan kaydının bulunduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı,İstanbul,Güncel

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