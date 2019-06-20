20.06.2019 12:17
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Uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde üzerinde ve çantasında uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu kişi tutuklandı.

Van'ınİpekyoluilçesinde üzerinde ve çantasında uyuşturucu ele geçirilenİranuyruklu kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamdaNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri, Bahçıvan Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yaya ilerleyen İran uyruklu I.M'yi şüphe üzerine durdurdu.
Şüphelinin taşıdığı su şişeleri içerisinde 3 kilo 443 gram likit metamfetamin, kaldığı otel odasındaki el çantasında da 248 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan I.M, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
İpekyolu,Van,İran,Güncel

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