26.06.2019 18:03
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Uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Elazığ 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, sevkiyatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmada Ü.K, C.Ş, Ö.F.B ve M.M'nin il genelinde uyuşturucu dağıtımı yaptığı tespit edildi.
Şüpheliler, uyuşturucu satışı yapılan eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.K, C.Ş, Ö.F.B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.Uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Elazığ , Güncel

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