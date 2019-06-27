27.06.2019 21:27
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Uyuşturucu operasyonu

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Merzifon Adliyesi'nden detay Amasya'daki uyuşturucu operasyonu Amasya'nın Merzifon ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
Merzifon Adliyesi'nden detay Amasya 'daki uyuşturucu operasyonu
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü savcılık ifadesinin ardından, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, dün çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 8 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.Uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Merzifon , Amasya , Güncel

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