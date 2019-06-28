28.06.2019 17:51
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Uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Uşak 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Banaz ilçesinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 8 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri serbest bırakıldı, Ş.Ş.K, L.Y, E.U. ve B.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Uşak , Güncel

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