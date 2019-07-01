01.07.2019 09:28
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Uyuşturucu operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Kuruköprü mahallelerinde şüpheliler Ferhat T. (20) ve Musa D'yi (33) yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında, 242 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 10,69 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 730 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Musa D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ferhat T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Adana , Seyhan , Güncel

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