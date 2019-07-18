18.07.2019 09:53
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Uyuşturucu operasyonu

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli 400 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli 400 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki çeşitli mahallelerde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Uzun süreli takiplerin ardından 4 narkotik dedektör köpeği, drone, helikopter ve 400 polisin katılımıyla "Süpürme 2" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Narkotik, Mersin, Güncel

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