Haberler» Güncel» Haber

Uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

21.07.2019 13:34
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 252.73 gram metamfetamin ile 215.94 gram genetiği değiştirilmiş esrar (Skunk) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:07   Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda
14:06   Çay kenarında başı taşla ezilip, bıçaklanmış cesedi bulundu
14:05   Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım
14:03   Adıyaman'da bedelli erbaş ve erler yemin etti
14:02   İngiltere Kadın Platformu'nun 10 yıllık başarısı öyküsü
14:01   Burhaniye'de kitap fuarı açılıyor
14:01   Çinçin'de Portekiz mutfağı rüzgarı