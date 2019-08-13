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Uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 14 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

13.08.2019 19:51
Uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 14 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik Şırnak Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Şanlıurfa üzerinden batıdaki illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, durdurdukları bir otomobilde dedektör köpek yardımıyla arama yaptı. Otomobilin çamurluk kısmına gizlenmiş halde 14 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü, işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Uyuşturucu operasyonu

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Kaynak: AA

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