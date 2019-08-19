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Uyuşturucu operasyonu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 778 gram esrar, pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

19.08.2019 09:12
Uyuşturucu operasyonu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 778 gram esrar, pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Yüreğir ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler M.K. ve Ş.A. ekiplerce yakalandı.
Zanlı Ş.A'nın üzerinde 47 gram esrar ele geçiren ekipler, M.K'nin adresinde yaptığı aramada 731 gram esrar, pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca buldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.K. tutuklandı, Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu operasyonu

Yüreğir, Güncel

Kaynak: AA

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