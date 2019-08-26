Haberler» Güncel» Haber

Uyuşturucu operasyonu

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

26.08.2019 17:56
Uyuşturucu operasyonu
Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan 3 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonun devamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları tespit edilen O.K, M.V.Ö, S.T, U.A. ve D.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada da 180 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'Ü, haklarında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, O.K, M.V.Ö, S.T, U.A. ve D.A. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:31   Kula Ziraat Odası Başkanı Topal'ın acı günü
18:30   Antalya'da barınaktaki "hayvanların öldürüldüğü" iddiası
18:30   Köpeğe çarpıp kaçtı
18:30   BEÜ'de ilk karaciğer nakli
18:30   Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
18:29   Geleneksel Türk Oyunları Festivali Kütahya'da 5. kez düzenlenecek
18:27   Kaliforniya'da çalı yangını helikopterler müdahale etti