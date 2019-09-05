Haberler» Güncel» Haber

Uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

05.09.2019 19:21
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 12 zanlının evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 13 bin 295 adet sentetik hap, 4,83 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 0,32 gram toz esrar, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile mermiler ele geçirildi.
Şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken 10 kişinin sorgusu sürüyor.
Uyuşturucu operasyonu

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:16   Freni boşalan kamyonet park halindeki 4 araca çarptı
20:15   Bakanı Pakdemirli, fındık alım ödemelerinin başladığını duyurdu
20:15   Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın "Eternity-2019" ortak tatbikatı devam ediyor
20:15   Şanlıurfa'da 3 kişi İyi Parti'den istifa etti
20:12   Akü hırsızları Kayseri'de yakalandı
20:10   Otobüs şoförünü baltayla tehdit etti
20:10   İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü