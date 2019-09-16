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Uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

16.09.2019 17:48
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda "uyuşturucu madde imal etmek, satmak" suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 826 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 tabanca, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 770 lira ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu operasyonu

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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