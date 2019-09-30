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Uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

30.09.2019 12:43
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Bağlık Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımını ve satışını önlemek amacıyla bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 tüfek, 2 tabanca, toz halinde 4 gram esrar ve 15 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonu

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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