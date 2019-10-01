Uyuşturucu operasyonu

Karabük
'ün Eskipazar
ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli görülen bir otomobil, ekipler tarafından ilçeye bağlı Mermer mevkisinde durduruldu.
Otomobilde yapılan aramalarda, 143 gram toz esrar ve 5 ekstazi hap ele geçirildi.
Otomobilde bulunan B.B, Ö.Ş. ve B.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.