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Uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı gözaltına alındı.

03.10.2019 17:44
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde bulunan 27 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 kilo 700 gram ve satışa hazır paketlerde sentetik uyuşturucu, 70 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılardan 17'si "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
E.D, M.A, M.D, F.Y, O.K, Ş.Z, M.B.G, A.Ö, Ü.B. ve Ü.D. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonu

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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