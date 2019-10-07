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Uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 7 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

07.10.2019 19:25
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 7 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu nakledildiği tespit edilen bir otomobili takibe aldı.
Otomobili Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolunda durduran ekipler, özel eğitimli köpek yardımıyla yaptıkları aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki N.A. (25), Y.A. (24) ve M.B'yi (28) gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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