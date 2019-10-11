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Uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı daha tutuklandı.

11.10.2019 10:39

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı daha tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin üç gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Ekim'de düzenlediği operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 18'i gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu operasyonu

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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