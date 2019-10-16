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Uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

16.10.2019 15:55
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine M.K. ve T.K'yi takibe aldı.
Ekipler çalışma sonucu M.K. ve T.K. ve irtibatlı oldukları 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılardan 6'sı "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, T.K. ise savcılıktaki ifadesinden sonra salıverildi.
Uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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