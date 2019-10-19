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Uyuşturucu operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

19.10.2019 15:22
Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine şüphelileri takibe aldı.
Polis, çalışma sonucu uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi kadın 5 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı, 4 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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