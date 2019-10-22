Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

22.10.2019 12:01
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.
Drone ve narkotik köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde uyuşturucu nitelikte 2 bin 169 hap, satışa hazır halde 24 gram eroin, 21 gram toz esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 2 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, tutuklanan 2 şüphelinin sahte kimlik ve ruhsatsız silahla yakalandığı, haklarında "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi 29 suçtan arama kaydı bulunduğu öğrenildi.
Uyuşturucu operasyonu

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 Rehabilitasyon için gittiği saz kursunda cinsel istismar iddiası
12:22 KAEÜ'de "İntiharla mücadelede yaşama anlam katmak" konferansı
12:22 Filipinler Devlet Başkanı Duterte Japonya gezisini yarıda kesti
12:20 "Avro Bölgesi'nde bankalar kredi şartlarını gevşetti"
12:20 Talas Belediyesinden ihale
12:20 Amatör boksörü döverek öldüren arkadaşları hakim karşısında
12:19 Barış Pınarı'nda 775 terörist etkisiz hale getirildi
22.10.2019 12:23:53