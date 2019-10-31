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Uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

31.10.2019 11:23
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, uyuşturucu hap, iki hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.V, M.V, E.Ç, B.G. ve S.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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