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Uyuşturucu operasyonu

Van merkezli 4 ilde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 799 kilogram eroin, 100 kilogram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin ve 50 kilogram asit anhidrit ele geçirildi.

04.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:04
merkezli 4 ilde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 799 kilogram eroin, 100 kilogram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin ve 50 kilogram asit anhidrit ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van merkezli Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli'de farklı tarihlerde 6 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 799 kilogram eroin, 100 kilogram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asit anhidrit bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Van'da 29, İstanbul, Diyarbakır ve Kocaeli'de birer şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 155 bin 750 lira, 12 bin 500 dolar, 31 milyon İran Tümeni, 47 fişek, av tüfeği, 22 av tüfeği fişeği, 2 kriptolu telefon, 9 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Uyuşturucu operasyonu

Van, Güncel

Kaynak: AA

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: Uyuşturucu operasyonu


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