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Uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliden biri tutuklandı.

19.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:06
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde "şok uygulama" sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araçtan pompalı tüfek ile 40 gram metamfetamin atan şüpheli M.A, K.D ve R.T gözatlına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliden M.A. tutuklandı, K.D ve R.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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: Uyuşturucu operasyonu


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