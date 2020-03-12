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Uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

12.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:35
Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler K.Ş, S.T, S.Ç, H.S, S.T, H.A, F.K. ile B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan K.Ş, S.T, S.Ç, H.S, H.A. ile F.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.T. ve B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'de dün düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve 6 tablet ele geçirilmişti. Uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

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Uyuşturucu operasyonu
Etiketler : Eskişehir, Güncel

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