Uyuşturucu operasyonu

Yalova'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 1 kilo 830 uyuşturucu madde ve tabancalar ele geçirildi.

26.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:08
Yalova'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 1 kilo 830 uyuşturucu madde ve tabancalar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla Bağlarbaşı Mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Uyuşturucu satışı yapan ve ateşli silah kullanarak hakkın huzur ve sükununu bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, toplam 1 kilo 830 gram sentetik kannabinoid, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 22 adet fişek, 2 adet tabanca ve tabancalara ait 22 adet fişek elde geçirildi.
Operasyonla ilgili paylaşılan görüntülerde, narkotik detektör köpeği "Gölge", banyo duvarına asılı duran fayansın arkasındaki gizli bölmedeki uyuşturucuları bulduğu görüldü.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden G.S. (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Yalova, Güncel, Haber

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