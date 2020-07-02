Uyuşturucu operasyonu

Rize'de, 409 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve 7,825 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

02.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:51
Rize'de, 409 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve 7,825 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıhemşin ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon yaptı.
İki adrese düzenlenen operasyonda, 409 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve 7,825 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan A.K. ve A.B'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Kenevir, Rize, Güncel, Haber
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