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Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde durdurulan bir araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

01.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:51Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
'un ilçesinde durdurulan bir araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Yeşildere Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 38 ABE 156 plakalı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araçta bulunan şüpheliler T.G. (38) ve İ.Ç.'NİN (34) üzerinde 2 adet tabanca, aracın bagaj kısmında üç poşet halinde toplam 2 bin 984 gr kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan T.G ve İ.Ç. gözaltına alınarak emniyetteki işlemelerinin ardından savcılığa sevk edildi. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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