Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 815 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

19.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:40Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 815 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Van ilinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrasında operasyon düzenledi. Pınarbaşı ilçesinden itibaren alınan önlemler çerçevesinde H.D.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. H.D.'nin üst aramasında 6 adet şeffaf poşet içinde 815 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde S.y. ve B.T.isimli zanlılar da yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20.01.2020 08:02:19