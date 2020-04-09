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Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen kokaini piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

09.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:10
İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen kokaini piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün, yurt dışından getirilen büyük miktarda kokaini piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da Hasanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.K, H.İ, A.S. ve U.Ç'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, şeffaf poşetler içerisinde ve alüminyum folyoya sarılı halde 4 kilo 260 gram kokain ile 1 dijital tartı, 1 hassas terazi ve 685 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
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