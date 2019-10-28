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Uyuşturucu operasyonu - BURSA

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

28.10.2019 13:10
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu satın aldıkları ve bulundurdukları gerekçesiyle 14 kişinin üst aramasında bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri doğrultusunda operasyon başlatan ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen S.T, U.G, A.A, B.Ş. ve R.Ç'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 400 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız iki tüfek ve bir tabanca ile uyuşturucu satışından elde edilen para buldu.
Zanlılardan 14'ü, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.
İşlemleri tamamlanarak adliyeye getirilen S.T, U.G. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
B.Ş. ve R.Ç'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu operasyonu - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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