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Uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.

08.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:20
'te düzenlenen operasyonda 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Aydın Mahallesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.
Yapılan araştırmada adresin, geçen ay yapılan operasyonda 150 kilogram esrarın ele geçirilmesinin ardından tutuklanan M.Ş'ye ait olduğu belirlendi.
Uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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