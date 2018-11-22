Uyuşturucu Operasyonu - Karabük

Karabük
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden birisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda başlatılan çalışma sonucu, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçunu işlediği belirlenen E.Y'yi (21) gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışmayı genişleten ekipler, D.Ş'yi (28) de yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.Y, savcılık talimatıyla salıverilirken, adliyeye sevk edilen D.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük
22 Kasım 2018 Perşembe 18:40